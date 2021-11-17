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Рада ухвалила закон про мультимодальні перевезення вантажів

Контейнери можна буде возити різним транспортом за єдиним контрактом.

Рада ухвалила закон про мультимодальні перевезення вантажів
Фото: "Укрзализныця"

Верховна Рада у середу, 17 листопада, ухвалила закон про мультимодальні перевезення вантажів.

За відповідний законопроєкт №4258 проголосували 298 народних депутатів.

Мультимодальні перевезення передбачають перевезення вантажів двома або більше видами транспорту (наприклад, залізницею та автомобілями або морем та залізницею) за одним наскрізним договором. Оператор такого перевезення відповідає за вантаж з моменту прийняття вантажу до його видачі в кінцевій точці, і замовнику не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення сталися проблеми і хто з перевізників відповідає за них.

Ухвалений закон має врегулювати такі перевезення на законодавчому рівні.

Він вводить в законодавство саме поняття мультимодального перевезення вантажів, визначає умови договорів перевезення, права та обов'язки сторін, основні принципів державного регулювання та державної допомоги для такого виду перевезень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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