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На Київщині відремонтують трасу у напрямку Вінницької області

Ремонтні роботи стартували неподалік селища Володарка в бік Білої Церкви.

До кінця 2021 року на Київщині будуть відновлені 15 кілометрів траси Р-17 Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне – /М-12/. Ремонтні роботи стартували за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» неподалік селища Володарка в бік Білої Церкви на км 21-30, повідомила Facebook-сторінка Служби автодоріг Київської області.

«У межах президентської програми «Велике будівництво» відремонтуємо 31 км регіональної дороги (км 1+842 - км 33+089), яка забезпечує транспортний зв'язок з районними центрами Київської та Вінницької областей та прилеглими населеними пунктами», - йдеться у повідомленні.

Наразі на об’єкті вже відфрезеровано 9 км зношеного асфальтобетонного покриття і влаштовано 8 км нижнього шару з крупнозернистого асфальтобетону. Верхній шар вклали вже на майже 2 км автошляху.

Паралельно проводиться планування узбіч та ведуться підготовчі роботи для нанесення дорожньої розмітки.

Ремонт решти запланованого 31-кілометрового відтинку траси планується завершити вже у наступному будівельному сезоні, додали в автодорі.

Нагадаємо,ранішеповідомлялося, що програма Президента Зеленського «Велике будівництво» передбачає ремонт та реконструкцію 24 тис. км автодоріг до кінця 2024 року. Оновити планується як державні траси, так і місцеві дороги.

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