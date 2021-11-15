На Дніпропетровщині відремонтували нікопольську трасу

У Дніпропетровській області добігає кінця перший за 40 років капітальний ремонт на нікопольській трасі. Днями завершилось асфальтування на останній 14-кілометровій ділянці траси, зараз там проходять роботи на узбіччі (встановлення знаків, облаштування водовідведення).

Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Ремонт дороги проводиться в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Фото: adm.dp.gov.ua

«Цьогоріч в області проведена величезна робота у дорожній галузі. Відремонтовано майже 400 км автошляхів. Як місцевого, так і державного значення. Й розбудова інфраструктури триває», – заявив перший заступник очільника ОДА Володимир Орлов.

За даними пресслужби облдержадміністрації, в останній раз капремонт на 56-кілометровій дорозі на Нікополь проводився ще у 1979 році.

«Старе дорожнє покриття вже давно вичерпало строк експлуатації. Тепер на усій протяжності траси – нове», - розповів керівник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Так, на дорозі на Нікополь влаштували новий тришаровий дорожній одяг завтовшки понад 30 см: знизу основа з щебенево-піщаної суміші, за нею вирівнюючий шар асфальтобетону, зверху – фінішний шар.

Фото: adm.dp.gov.ua

Паралельно на трасі пройшли й інші типи робіт – встановлення знаків, облаштування водовідведення, укріплення узбіч. Також було встановлено дві нові зупинки громадського транспорту обладнані тактильною плиткою для незрячих.

Загалом на об’єкті підрядник задіяв понад 100 спеціалістів та 80 одиниць спецтехніки.

Фото: adm.dp.gov.ua

Фото: adm.dp.gov.ua

Фото: adm.dp.gov.ua