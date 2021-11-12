МВФ оголосив дату засідання щодо України

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому мають затвердити перший перегляд співпраці з Україною в рамках програми stand-by, відбудеться 22 листопада

Про це повідомляється в розкладі ради директорів МВФ.

Україна та місія МВФ досягли попередньої угоди щодо першого перегляду угоди stand-by майже місяць тому.

Проте ця угода, а також запит української влади про продовження програми stand-by до кінця червня 2022 року, мають бути затверджені керівництвом фонду та виконавчою радою МВФ.

Позитивне рішення дозволить Україні отримати другий транш МВФ в розмірі 700 млн доларів.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачала виділення Україні 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020.

Після того відбулось два віртуальних візити МВФ в Україну, але тільки останній приніс рішення про перегляд програми та виділення другого траншу.