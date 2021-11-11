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Кличко: ймовірність віялових відключень у Києві дуже висока

Станом на сьогодні одразу 12 київським підприємствам, які виробляють тепло та електроенергію, не вистачає вугілля та газу.

Кличко: ймовірність віялових відключень у Києві дуже висока
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко заявив про складну ситуацію з опаленням та електроенергією у Києві. Про це він розповів каналу "Україна 24".

За словами столичного голови, станом на сьогодні одразу 12 київських підприємств, які виробляють тепло та електроенергію, мають проблему з нестачею вугілля та газу.

"Фахівці кажуть, що морози до -15° протримаються кілька тижнів... ймовірність віялових відключень дуже висока", - сказав Кличко.

Водночас глава столиці запевнив, що підвищення тарифів на опалення не буде.

"У Києві не буде підвищення тарифів. Але подорожчають продукти, що обов'язково вплине на гаманці киян", - наголосив він.

На початку листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні під час опалювального сезону не буде відключень ні газу, ні електроенергії.

Нагадаємо, що на складах ТЕС і ТЕЦ України зараз є лише 540 тисяч тонн вугілля. Це в кілька рази менше, ніж передбачено графіком Міністерства енергетики. Відомство оновило його у серпні, виходячи з критичного сценарію, що включає запуск "Північного потоку - 2" і холодну зиму.

Втім, міністерство запевняє, що незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, об’єднана енергетична система України працює стабільно.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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