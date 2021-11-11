​АМКУ дозволив Visa і Mastercard одночасно зменшити ставку інтерчейндж

Антимонопольний комітет дозволив міжнародним платіжним системами Visa і Mastercard зменшити ставку інтерчейндж в Україні.

Про це повідомляється на сайті комітету.

У травні 2021 року Національний банк підписав з Visa та Mastercard меморандум, який передбачає узгоджене зниження граничних розмірів ставок інтерчейндж (комісія, яка стягується при безготівкових розрахунках) до 1,2% після отримання дозволу АМКУ, до 1% з 1 липня 2022 року і до 0,9% з 1 липня 2023 року.

Комітет врахував, що метою меморандуму є покращення ефективності та розширення сфери застосування безготівкових карткових платежів, а негативних наслідків для конкурентів ("Простір", Union Pay, JCB, American Express) не передбачається - вони вільні визначати власні ставки комісій і можуть в будь-який момент приєднатися до меморандуму.

Нагадаємо, що весною 2021 року в Україні активізувалася дискусія про законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг. Це питання навіть виносилося на засідання Національної ради реформ.

АМКУ заявляв, що виступає проти державного регулювання ставки інтерчейндж, а НБУ домовився з найбільшими платіжними системами про добровільне обмеження цієї ставки.

Послуга еквайрингу дозволяє споживачам здійснювати безготівкові розрахунки за товари. При оплаті покупцем вартості товару з використанням електронних платіжних засобів, торговець надає йому таку можливість шляхом здійснення оплати через платіжні термінали, підключені до платіжної системи.

З цією метою торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.

У свою чергу, банки-еквайри оплачують банкам-емітентам (випускають платіжні картки) міжбанківську комісію – інтерчейндж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами (для всіх банків однаковий, але різний для типу картки, виду діяльності торговця тощо). Всю суму такої комісії отримує банк-емітент.