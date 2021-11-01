Сбербанк вирішив перейменуватися на МР Банк

Російські акціонери українського АТ "Сбербанк" вирішили змінити його назву у зв'язку зі втратою права на використання цього бренду. Тепер він буде називатися Міжнародним резервним банком, або просто МР Банком.

Про це повідомляється на сайті банку.

Відповідне рішення було ухвалене єдиним акціонером АТ "Сбербанк" - російським ПАТ "Сбербанк Росії".

Нагадаємо, що Сбербанк (раніше - банк НРБ) заснований у 2001 році.

26 листопада 2015 року він змінив назву зі Сбербанк Росії на Сбербанк. Через кілька місяців Ощадбанк подав до суду на Сбербанк (колишнє ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії") з позовом про порушення прав інтелектуальної власності.

Ощадбанк наполягав, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У серпні 2021 року Верховний суд поставив крапку у багаторічних судовому спорі, визнавши, що бренд "Сбербанк" належить українському Ощадному банку.

Окрім назви, АТ "Сбербанк" втратило і доменне ім'я sberbank.ua. Зараз його сайт знаходиться за адресою sbrf.com.ua.

Сбербанк перебуває в Україні під санкціями як банк з державним капіталом Російської Федерації, держави-агресора.