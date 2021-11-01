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"Укрзалізниця" отримала перші п'ять купейних вагонів від Крюківського заводу

До кінця року виробник має передати ще 15 вагонів.

"Укрзалізниця" отримала перші п'ять купейних вагонів від Крюківського заводу
Фото: "Укрзалізниця"

Компанія "Укрзалізниця" отримала перші п'ять вагонів зі ста, замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу.

"Перші 5 купейних вагонів з партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу та придбаних за кошти державного бюджету пройшли в столиці фінальну прийомку фахівцями філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»", - повідомила залізниця у понеділок, 1 листопада.

До кінця року виробник має передати ще 15 вагонів.

В рамках контракту Крюківський завод має побудувати та передати 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

У 2021 році у бюджеті України передбачено виділення 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.

Нагадаємо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський приїжджав на Крюківський вагонзавод, запропонувавши "Укрзалізниці" купити у підприємства три дизель-поїзди і до 100 вагонів.

Дизель-поїзди вже виготовляються за контрактом 2018 року, а гроші на вагони було закладено в державний бюджет 2021 року.

У червні 2021 року УЗ і Крюківський вагонзавод підписали контракт з виконанням у 2021-2022 роках.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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