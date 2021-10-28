​"Укрзалізниця" відновила рух на Житомирщині, де зійшов з рейок вантажний поїзд

"Укрзалізниця" відновила рух ділянкою біля селища Чорнорудка на Житомирщині, де в середу зійшов з рейок вантажний поїзд.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що перший пасажирський поїзд №30 Ужгород - Київ відправився зі станції Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад одну годину.
"Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою. Дякуємо всім пасажирам за розуміння, а нашим колійникам та оперативникам — за швидку роботу!" – зазначили в УЗ.
Раніше повідомлялося, що затримується ряд поїздів.
Так, затримка до 6 годин у поїзда №105 Київ - Одеса.
Затримка до 5 годин у поїздів:
- №41 Дніпро — Трускавець;
- №771 Київ — Хмельницький;
- №110 Львів — Херсон.
Затримка до 4 годин у поїздів:
- №769 Київ — Кам'янець-Подільський;
- №357 Київ — Рахів;
- №763 Київ — Одеса;
- №747 Київ — Львів;
- №145 Київ — Ізмаїл;
- №82 Ужгород — Київ;
- №22 Трускавець — Харків;
- №138 Хмельницький — Лисичанськ;
- №49 Київ — Трускавець;
- №41 Трускавець — Дніпро;
- №50 Трускавець — Київ;
- №770 Кам'янець-Подільський — Київ;
- №14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
- №30 Ужгород — Київ;
- №70/69 Маріуполь — Львів;
- №69/70 Львів — Маріуполь;
- №145 Ізмаїл — Київ;
- №772 Хмельницький — Київ;
- №134 Рахів-Миколаїв;
- №88 Ковель — Новоолексіївка;
- №771 Київ — Хмельницький;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
- №715 Київ — Перемишль.
Поїзд №81 Київ - Ужгород затримумався на 2 години.
Нагадаємо, в середу, 27 жовтня, на Житомирщині зійшов з рейок вантажний поїзд. Внаслідок аварії порушено габарити двох колій. Причину аварії має встановити спеціальна комісія "Укрзалізниці".
У кінці серпня у місті Пустомити на Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд, який віз щебінь та залізну руду. А в липні біля Боярки (Київська область) зійшов з рейок господарський потяг.