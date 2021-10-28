​"Укрзалізниця" відновила рух на Житомирщині, де зійшов з рейок вантажний поїзд

Всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут, прямуватимуть з мінімальною затримкою.

"Укрзалізниця" відновила рух ділянкою біля селища Чорнорудка на Житомирщині, де в середу зійшов з рейок вантажний поїзд.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що перший пасажирський поїзд №30 Ужгород - Київ відправився зі станції Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад одну годину.

"Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою. Дякуємо всім пасажирам за розуміння, а нашим колійникам та оперативникам — за швидку роботу!" – зазначили в УЗ.

Раніше повідомлялося, що затримується ряд поїздів.

Так, затримка до 6 годин у поїзда №105 Київ - Одеса.

Затримка до 5 годин у поїздів:

№41 Дніпро — Трускавець;

№771 Київ — Хмельницький;

№110 Львів — Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

№769 Київ — Кам'янець-Подільський;

№357 Київ — Рахів;

№763 Київ — Одеса;

№747 Київ — Львів;

№145 Київ — Ізмаїл;

№82 Ужгород — Київ;

№22 Трускавець — Харків;

№138 Хмельницький — Лисичанськ;

№49 Київ — Трускавець;

№41 Трускавець — Дніпро;

№50 Трускавець — Київ;

№770 Кам'янець-Подільський — Київ;

№14/114 Чоп, Солотвино — Київ;

№30 Ужгород — Київ;

№70/69 Маріуполь — Львів;

№69/70 Львів — Маріуполь;

№145 Ізмаїл — Київ;

№772 Хмельницький — Київ;

№134 Рахів-Миколаїв;

№88 Ковель — Новоолексіївка;

№771 Київ — Хмельницький;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

№715 Київ — Перемишль.

Поїзд №81 Київ - Ужгород затримумався на 2 години.

Нагадаємо, в середу, 27 жовтня, на Житомирщині зійшов з рейок вантажний поїзд. Внаслідок аварії порушено габарити двох колій. Причину аварії має встановити спеціальна комісія "Укрзалізниці".

У кінці серпня у місті Пустомити на Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд, який віз щебінь та залізну руду. А в липні біля Боярки (Київська область) зійшов з рейок господарський потяг.