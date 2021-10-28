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​"Укрзалізниця" відновила рух на Житомирщині, де зійшов з рейок вантажний поїзд

Всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут, прямуватимуть з мінімальною затримкою.

​"Укрзалізниця" відновила рух на Житомирщині, де зійшов з рейок вантажний поїзд
Архівне фото
Фото: mtu.gov.ua

"Укрзалізниця" відновила рух ділянкою біля селища Чорнорудка на Житомирщині, де в середу зійшов з рейок вантажний поїзд.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що перший пасажирський поїзд №30 Ужгород - Київ відправився зі станції Чорнорудка (Житомирська область) та проїде по парному шляху прямування. Затримка поїзда склала понад одну годину.

"Надалі всі пасажирські поїзди, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту та прямуватимуть з мінімальною затримкою. Дякуємо всім пасажирам за розуміння, а нашим колійникам та оперативникам — за швидку роботу!" – зазначили в УЗ.

Раніше повідомлялося, що затримується ряд поїздів.

Так, затримка до 6 годин у поїзда №105 Київ - Одеса.

Затримка до 5 годин у поїздів:

  • №41 Дніпро — Трускавець;
  • №771 Київ — Хмельницький;
  • №110 Львів — Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

  • №769 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №357 Київ — Рахів;
  • №763 Київ — Одеса;
  • №747 Київ — Львів;
  • №145 Київ — Ізмаїл;
  • №82 Ужгород — Київ;
  • №22 Трускавець — Харків;
  • №138 Хмельницький — Лисичанськ;
  • №49 Київ — Трускавець;
  • №41 Трускавець — Дніпро;
  • №50 Трускавець — Київ;
  • №770 Кам'янець-Подільський — Київ;
  • №14/114 Чоп, Солотвино — Київ;
  • №30 Ужгород — Київ;
  • №70/69 Маріуполь — Львів;
  • №69/70 Львів — Маріуполь;
  • №145 Ізмаїл — Київ;
  • №772 Хмельницький — Київ;
  • №134 Рахів-Миколаїв;
  • №88 Ковель — Новоолексіївка;
  • №771 Київ — Хмельницький;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • №715 Київ — Перемишль.

Поїзд №81 Київ - Ужгород затримумався на 2 години.

Нагадаємо, в середу, 27 жовтня, на Житомирщині зійшов з рейок вантажний поїзд. Внаслідок аварії порушено габарити двох колій. Причину аварії має встановити спеціальна комісія "Укрзалізниці".

У кінці серпня у місті Пустомити на Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд, який віз щебінь та залізну руду. А в липні біля Боярки (Київська область) зійшов з рейок господарський потяг.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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