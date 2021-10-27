Росія у ТКГ вимагала від України пояснити використання Bayraktar на Донбасі, - Гармаш

ЗСУ змушені були застосувати даний вид озброєння, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинуло двоє українських військовослужбовців.

Під час сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи російська делегація вимагала від України пояснень з приводу бойового застосування безпілотника Bayraktar у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

“Звичайно, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА Bayraktar. Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тож нічого нового у застосуванні БПЛА на Донбасі немає”, – повідомив Гармаш.

Він зазначив, що ЗСУ змушені були застосувати даний вид озброєння, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинуло двоє українських військовослужбовців.

"Щоб охолодити агресивність супротивника і з метою уникнення зайвих жертв ми застосували Байрактар, який з хірургічною точністю придушив вогневу точку супротивника", - наголосив Гармаш.

26 жовтня Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі. Ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.