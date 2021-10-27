У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
Європейський суд наклав на Польщу штраф у розмірі €1 млн на добу
Європейський суд наклав на Польщу штраф у розмірі €1 млн на добу
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо повної заборони концертів росіян
Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо повної заборони концертів росіян
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія у ТКГ вимагала від України пояснити використання Bayraktar на Донбасі, - Гармаш

ЗСУ змушені були застосувати даний вид озброєння, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинуло двоє українських військовослужбовців.

Росія у ТКГ вимагала від України пояснити використання Bayraktar на Донбасі, - Гармаш
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Під час сьогоднішнього засідання тристоронньої контактної групи російська делегація вимагала від України пояснень з приводу бойового застосування безпілотника Bayraktar у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

“Звичайно, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА Bayraktar. Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тож нічого нового у застосуванні БПЛА на Донбасі немає”, – повідомив Гармаш.

Він зазначив, що ЗСУ змушені були застосувати даний вид озброєння, оскільки внаслідок конфронтації, що посилилася в останні дні, загинуло двоє українських військовослужбовців.

"Щоб охолодити агресивність супротивника і з метою уникнення зайвих жертв ми застосували Байрактар, який з хірургічною точністю придушив вогневу точку супротивника", - наголосив Гармаш.

26 жовтня Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі. Ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також