У туристичних локаціях найбільших міст України з ініціативи Доступно.UA з'явилися тимчасові рекламні носії зі слоганом «Ця реклама недоступна для людини на візку».

Кампанія порушує питання інклюзивності й має на меті привернути увагу широкого загалу до цієї проблеми. Недоступна реклама була створена pro bono комунікаційною агенцією Gres Todorchuk для Доступно.UA — ініціативи, що понад шість років розвінчує міфи про людей з інвалідністю та поширює тренд доступності.

“Недоступна реклама” тимчасово розміщена у місцях, куди людям на візках важко дістатися через відсутність пандусів та інші особливості міської інфраструктури. Серед таких локацій — Замкова гора у Львові, дорога до Національного університету імені Каразіна в Харкові, Арка дружби народів та Парк слави в Києві.

«Половина мешканців українських міст належить до маломобільних груп населення. Це люди з інвалідністю, батьки з дитячими візочками, літні люди, вагітні та люди з тимчасовими травмами. Однак, за нашим досвідом, лише 4% міської інфраструктури в країні є зручною та комфортною, — говорить Дмитро Щебетюк, засновник та ідейний натхненник Доступно.UA. — Утім, історії страждань і драми про людей з інвалідністю — не наш підхід. Ми беремо креативом. Тому й об’єднали зусилля з агенцією Gres Todorchuk, яка вміє привертати увагу до соціальних проблем через творчі рішення».

На кожному носієві з недоступною рекламою розміщений QR-код, що веде на сайт Доступно.UA. Кожен охочий може підтримати команду, яка розвиває тему інклюзивності в Україні, ставши волонтером чи зробивши благодійний внесок.