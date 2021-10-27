В Одеській області тривають державні випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Вільха-М" - розробка конструкторів держпідприємства "Київське конструкторське бюро «Луч»" у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу.

"Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу «Вільха» цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту, виробництво яких організовано в Україні за замкненим циклом", - зазначили в Міноборони.

Фото: mil.gov.ua

Пуски здійснюються з одного з полігонів. Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад 100 кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії.

На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння ЗСУ.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, в квітні Україна підписала перші експортні контракти на постачання модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М".

Над створенням "Вільхи-М" працювало півтора десятка підприємств українського оборонно-промислового комплексу під керівництвом КБ "Луч".

Комплекс "Вільха", який спочатку розроблявся як глибока модернізація РСЗВ "Смерч", було прийнято на озброєння Збройних Сил України у жовтні 2018 року та направлено в серійне виробництво. "Вільха" – це базова версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км. Близько 100 ракет вже надійшло у війська.