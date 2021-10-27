У Меджлісі очікують визнання Курбан-Байраму державним святом

Офіційними вихідними можуть стати також Песах, Рош га-Шана, Ханука та католицький Великдень.

Кримськотатарські активісти пропонують визнати перші дні Курбан-Байраму та Ураза-Байраму офіційними державними святами в Україні.

Про це під час форуму "Україна 603,7. Херсон «Південь України - Нива Європи»" заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Абмежит Сулейманов.

"Ми святкуємо Паску, Трійцю, кажемо про 25 грудня... А чи не варто Верховній Раді визнати перші дні Курбан-Байраму і Ураза-Байраму святковими днями?" - цитує Сулейманова Суспільне.

За словами члена Меджлісу, таке рішення могло б бути позитивною політичною мотивацією для громадян України мусульманського віросповідання.

Нагадаємо, торік у липні президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

Востаннє впорядкувати свята в Україні намагалися 2017 року, коли Інститут національної пам'яті розробив відповідний законопроєкт. Тоді пропонувалося визначити державне свято як "свято, встановлене в Україні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною незалежності, розвиток державності та суверенітету та які засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій".

Релігійні свята в цьому законопроєкті належали до "традиційних" поруч із такими, як Новий рік, День матері, День батька.