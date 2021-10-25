Кримського політв’язня Абдуллаєва знову відправили в ШІЗО

У ШІЗО Абдуллаєв провів уже понад півтора року, майже два місяці – у спеціальних умовах утримання.

Незаконно засудженого російським окупаційним режимом у Криму фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Теймура Абдуллаєва знову помістили у штрафний ізолятор колонії Башкортостану.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Адміністрація "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" запроторила в одиночну камеру в підвальному приміщенні з високою вологістю та антисанітарією", – написала українська омбудсманка у фейсбуці.

Вона зазначила, що постійне утримання Теймура в ШІЗО є однією з форм психологічного тиску. Це прирівнюється до катувань та є прямим порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – права на життя.

Денісова наголосила, що адміністрація установи систематично порушує права кримського татарина. Загалом в ШІЗО Абдуллаєв провів понад півтора року, у тому числі – майже два місяці у спеціальних умовах утримання.

Нагадаємо, влітку 2019-го Теймур Абдуллаєв переніс інсульт у російському СІЗО, а нещодавно –перехворів на ковід.

"Хізб ут-Тахрір" – релігійний рух, заборонений у Росії як терористичний, але не заборонений в Україні. У 2016 році російська окупаційна влада почала переслідувати учасників "Хізб ут-Тахрір" у Криму, який є частиною України, але незаконно захоплений Росією. Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.