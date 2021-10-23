Правоохоронці викрили масштабну "схему" переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, для маскування потужного каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів.

Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 "студентів" під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС. Вже встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".

Географія пропонування послуг “навчання в Україні” з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Вартість нелегального транзиту одного "студента" до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї "схеми" щорічно складав понад $1 млн доларів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучено печатки юридичних осіб, які надавали послуги посередників у наборі іноземних "студентів", комп’ютерну техніку та сервери, мобільні термінали та флеш-карти, а також готівку.

Наразі трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 13 жовтня польські прикордонники затримали двох громадян України і двох громадян Сирії із посвідками на проживання у Німеччині, які допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.