Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
ГоловнаПраво

Правоохоронці блокували канал нелегальної міграції до ЄС через Україну

Схема дійснювалася під виглядом навчання іноземців в українських закладах вищої освіти.

Правоохоронці викрили масштабну "схему" переправлення іноземців в Україну під виглядом навчання з подальшим незаконним транзитом до країн ЄС. 

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, для маскування потужного каналу нелегальної міграції зловмисники створили мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців. Крім того, для прикриття злочинної діяльності зловмисники використовували один із приватних вищих навчальних закладів. 

Так, іноземці отримували офіційне запрошення на навчання та на законних підставах прибували до країни. Згодом зловмисники незаконно переправляли їх до країн ЄС поза пунктами пропуску.

Упродовж кількох місяців правоохоронці затримали близько 40 "студентів" під час спроби їхнього переправлення до країн ЄС. Вже встановлено, що за два роки фігуранти переправили до України близько трьох тисяч іноземців для "здобуття освіти".

Географія пропонування послуг “навчання в Україні” з можливістю подальшого нелегального потрапляння в країни Західної Європи охоплювала більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. 

Вартість нелегального транзиту одного "студента" до ЄС складала від 13 до 15 тисяч доларів. За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї "схеми" щорічно складав понад $1 млн доларів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучено печатки юридичних осіб, які надавали послуги посередників у наборі іноземних "студентів", комп’ютерну техніку та сервери, мобільні термінали та флеш-карти, а також готівку.

Наразі трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. 

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. 

Нагадаємо, 13 жовтня польські прикордонники затримали двох громадян України і двох громадян Сирії із посвідками на проживання у Німеччині, які допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також