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Провал судової реформи може вплинути на вступ України до ЄС і НАТО, - посли США та Великобританії

Провал судової реформи в Україні може також обернутися зупинкою інвестицій.

Провал судової реформи може вплинути на вступ України до ЄС і НАТО, - посли США та Великобританії
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Посол Британії Мелінда Сіммонс та тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявили, що провал судової реформи в Україні може вплинути на інвестиції та євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

Про це вони розповіли у ефірі "Свободи слова Савіка Шустера, повідомляє РБК-Україна.

"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу в ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується судової системи. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, поки вони не будуть відчувати впевненість судовою системою. Бар'єром номер один є вільне та незалежне судочинство", - сказала Квін.

Британський дипломат, зі свого боку, також зазначила, що провал судової реформи в Україні може обернутися зупинкою інвестицій.

"Якщо ці реформи не вдасться втілити в життя, то це зупинить інвестиції. Я також погоджуюся з Крістіною, що це стане проблемою для євроатлантичних планів України", - наголосила Сіммонс.

Водночас представники Британії і США наголосили, що Вашингтон і Лондон продовжать допомагати Україні з впровадженням реформ.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

21 вересня Рада суддів оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Документи на конкурс можна подати до 21 жовтня.

23 вересня посли G7 заявили, що запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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