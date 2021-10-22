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Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА

Шість років тому парламент звертався з таким самим проханням до Порошенка.

Рада попросила Зеленського присвоїти звання героя України сотникові УПА
Фото: vikna.if.ua

Верховна Рада попросила президента Володимира Зеленського присвоїти звання героя України сотникові Української повстанської армії Мирославу Симчичу, відомому як Кривоніс.

Направлення відповідного запиту від групи депутатів підтримали 238 народних депутатів, в тому числі 159 "слуг народу".

Симчич найбільш відомий у зв'язку з боєм під селом Космач на Прикарпатті 1945 року, коли був знищений батальйон НКВС на чолі з генералом Сергієм Дергачовим.

1948 року Симчича заарештували і засудили до 25 років таборів у Магаданській області. Там він сидів до 1955 року, після чого його перевели в містечко Єлець. 1963 року у зв'язку з хрущовською відлигою Симчичу скоротили термін до 15 років і звільнили.

1968 року Симчича заарештували знову, бо з'ясувалося, що він був не рядовим бійцем, а сотником. Удруге він вийшов на волю лише 1985 року.

Зараз йому 98 років.

Шість років тому Верховна Рада з таким самим проханням зверталася до президента Петра Порошенко, але він цього не зробив. Натомість Порошенко нагородив Симчича орденом Свободи.

2005 року президент Віктор Ющенко нагородив Симчича орденом "За заслуги" 3 ступеня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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