Енергетична криза, в якій Україна опинилася напередодні опалювального сезону, насправді є рукотворною, і є наслідком корупційної змови. Виправляти ситуацію треба негайно, але для цього потрібна політична воля та бажання діяти в інтересах людей.

Про це заявила голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу “НАШ”.

Вона нагадала про план конкретних дій із виведення країни з енергетичної пастки, представлений «Батьківщиною».

«Ми бачимо, що влада не може впоратися з ситуацією самотужки, але вона може хоча б скористатися нашими пропозиціями. Було б бажання», – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» підкреслила, що представники монобільшості блокують навіть створення парламентської слідчої комісії, яка мала з’ясувати, хто з посадовців винен у створенні штучного дефіциту газу.

«У парламенті зареєстрована ТСК, і всі фракції, крім «Слуги народу», її підтримали. Її мета – розібратися, хто не закачав газ у сховища влітку і куди поділися 2 мільярди доларів, які були на рахунках НАК «Нафтогаз». Є конкретні прізвища державних чиновників, які зробили так, що країна штучно опинилася в кризі. Винні мають понести відповідальність, бо якщо за це ніхто не відповість, це буде означати, що цих людей покривають», – вважає лідер «Батьківщини».

Тимошенко обурилася тим, що навіть в нинішніх критичних умовах влада намагається не допомогти людям, а стягнути з них більше, використовуючи шахрайські схеми. Зокрема, завищуються норми споживання газу для тих людей, чиї будинки не обладнані лічильниками, а газова суміш, що подається до осель, часто не відповідає стандартам якості.

Також лідер «Батьківщини» вимагає якнайшвидше усунути посередників, які наживаються на перепродажу газу.

«Щоб вийти із цієї кризи, яку ми маємо зараз, енергоринок треба очистити від посередників, які отримують газ вітчизняного видобутку за одну гривню, а людям продають майже за вісім гривень. І ще стягують плату за транспортування!», – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що зниження рейтингів влади є наслідком її власної політики – політики обману і обкрадання людей.

«Українці вже не вірять гучним піар-шоу від влади, бо на власній шкірі відчувають погіршення свого життя. Люди обрали Зеленського, бо він уособлював надію. Не можна було обманювати ці сподівання. Вже в перші місяці своєї роботи йому потрібно було сформувати уряд із справжніх професіоналів, готових фахово працювати в інтересах країни. Варто було скоротити всі нерозумні корупційні видатки з бюджету, збільшити пенсії, зарплати медикам і вчителям, ввести страхову медицину, знизити тарифи – адже саме цього очікували виборці. А щоб запрацювала економіка, треба було швидко змінити податкову систему, що й досі залишається найрепресивнішою в Європі. Але замість цього законом №5600 та іншими донищують дрібний і середній бізнес», – обурилася політик.

На запитання ведучих, що можна зробити президенту вже зараз, щоб змінити ситуацію, Юлія Тимошенко закликала до об’єднання та зміни курсу розвитку країни.

«Президенту треба звернутися до всіх без винятку політичних сил парламенту та за його межами, всіх об’єднати, зняти цей уряд і поставити уряд народного спасіння – сильний, інтелектуальний, патріотичний; припинити давати право управляти Україною ззовні і забирати наші ресурси. Йому потрібно докорінно поміняти стратегію з зовнішнього управління й колонізації на розвиток національної держави, де всі ресурси будуть служити людям, і Україна зможе стати сильною європейською країною», – порадила Юлія Тимошенко.