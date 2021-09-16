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Посли країн G7 закликали до швидкого висування експертів в Етичну раду ВРП

"Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП".

Посли країн G7 закликали до швидкого висування експертів в Етичну раду ВРП
Фото: Макс Требухов

Посли країн "Великої сімки" за підсумками зустрічі у Офісі президента закликали українську сторону забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це посли G7 повідомили у Twitter за підсумками зустрічі.

“Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП”, - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі, як зазначається, посли наголосили на міжнародній підтримці для реформування ВРП відповідно до законів, прийнятих Верховною Радою у липні, включно з наданням високоякісних міжнародних експертів до складу Етичної ради ВРП, які будуть працювати зі своїми колегами після висування.

“Реформа ВРП - це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП”, - сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, напередодні Вища рада правосуддя оприлюднила список міжнародних експертів, які можуть увійти до конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів ВРП.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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