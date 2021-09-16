Посли країн G7 закликали до швидкого висування експертів в Етичну раду ВРП

Посли країн "Великої сімки" за підсумками зустрічі у Офісі президента закликали українську сторону забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це посли G7 повідомили у Twitter за підсумками зустрічі.

“Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП”, - йдеться у повідомленні.

Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав @APUkraine. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням 🇺🇦 провести реформу ВРП. 1/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2021

Під час зустрічі, як зазначається, посли наголосили на міжнародній підтримці для реформування ВРП відповідно до законів, прийнятих Верховною Радою у липні, включно з наданням високоякісних міжнародних експертів до складу Етичної ради ВРП, які будуть працювати зі своїми колегами після висування.

“Реформа ВРП - це історична можливість створити ефективну та чесну судову систему, яку українці вимагають і на яку заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Вища рада правосуддя оприлюднила список міжнародних експертів, які можуть увійти до конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів ВРП.