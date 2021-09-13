Міжнародні партнери вибрали кандидатів до конкурсної комісії ВККСУ й Етичної ради

Вища рада правосуддя опубліковала список міжнародних експертів, які можуть увійти до конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність членів ВРП.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

Список рекомендованих кандидатів до конкурсної комісії ВККСУ:

Девід Келверт-Сміт , колишній суддя Вищого суду та директор Державної прокуратури Англії та Уельсу з понад 50-річним досвідом роботу у сфері кримінального права;

, колишній суддя Вищого суду та директор Державної прокуратури Англії та Уельсу з понад 50-річним досвідом роботу у сфері кримінального права; Вікторія Генлі , колишня директорка Комісії з питань ефективності роботи суддів штату Каліфорнія;

, колишня директорка Комісії з питань ефективності роботи суддів штату Каліфорнія; Тілман Хоппе, колишній суддя німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт, який був співголовою конкурсної комісії з добору голови НАЗК

Також до списку кандидатів включені колишній спеціальний прокурор з Нідерландів Роберт Брукхейсен, колишня суддя апеляційного суду Гватемали Клаудія Ескобар, голова Верховного суду штату Мічиган у відставці Стівен Маркмен, засновниця румунського експертного форуму "Аналітичний центр верховенства права і боротьби з корупцією" Лаура Штефан і суддя федерального суду канадської провінції Саскачеван у відставці Тед Зажечни.

Список рекомендованих кандидатів до Етичної ради:

Роберт Корді , суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці;

, суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці; Ентоні Гупер , англійський суддя у відставці, який працював у Апеляційному суді з кримінальних та цивільних справ Англії та Уельсу;

, англійський суддя у відставці, який працював у Апеляційному суді з кримінальних та цивільних справ Англії та Уельсу; Лавлі Перлінг, колишня генеральний прокурор Естонії.

Крім них, у списку кандидатів є колишній генеральний прокурор німецької землі Північний Рейн - Вестфалія Волтер Сельтер, суддя у відставці Апеляційного суду США одинадцятого округу Розмарі Баркетт, колишній суддя та голова окружного суду словенського міста Любляни Алес Залар.

Перший склад Етичної ради та перший склад конкурсної комісії ВККСУ формується із трьох осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Склад Етичної ради та конкурсної комісії має призначити голова ВРП. Якщо він цього не зробить, призначеними будуть вважатися рекомендовані кандидати.