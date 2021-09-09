САП вирішила зупинити розслідування у справі про газове родовище "Аркони"

Обвинувальний акт проти шести осіб передають у ВАКС.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила завершити досудове розслідування у справі про видачу у 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія".

Про це повідомила пресслужба САП.

"Аркона Газ-Енергія" стала відомою у 2018 році після виходу розслідування програми "Схеми" під назвою "Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка". Журналісти з'ясували, що у 2017 році "Аркона" без аукціону отримала дозвіл на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області.

Після виходу розслідування справою зацікавилися правоохоронні органи.

У 2020 році НАБУ вручило підозри шести ймовірним фігурантам справи: співробітникам Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ), ТОВ "Проект-Нафтогаз" та ексдиректору "Аркони".

Їм інкримінують розробку плану із заниження суми збору за видачу спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Використовуючи неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, вони нібито встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн гривень. При цьому реальна початкова вартість продажу спецдозволу становила 200,6 млн гривень.

Як наслідок, державному бюджету було завдано 196,8 млн гривень збитків.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 і ч.2 ст.366 (службове підроблення).

У 2021 році на допит у справі "Аркони" викликали Ігоря Кононенка, колишнього заступника голови фракції "Блоку Петра Порошенка", народного депутата Верховної Ради восьмого скликання.

Нагадаємо, що з 2020 року "Аркона" контролюється компанією Enwell Energy зі "Смарт Холдинга" Вадима Новинського.