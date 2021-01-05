НАБУ викликає на допит ексзаступника голови фракції БПП Кононенка

Зазначається, що його викликають як свідка у справі фірми "Аркона Газ-Енергія" Новінського.

Національне антикорупційне бюро викликає на допит колишнього заступника голови фракції "Блоку Петра Порошенка", народного депутата Верховної Ради восьмого скликання Ігоря Кононенка.

Повістка опублікована на сайті НАБУ.

У повістці вказується, що Кононенка викликають на допит на 11 січня на 10:00 як свідка у справі щодо приватної фірми "Аркона Газ-Енергія", яка належить Вадиму Новинському.

"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича, зареєстрованого за адресою: вул. Рейтарська, м.Київ, і який проживає за адресою: вул. Радіальна, м. Київ. Вам необхідно прибути 11.01.2021 на 10 год. 00 хв. до старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Коцюби Олега Павловича за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 52018000000000182 від 02.03.2018", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня минулого року детективи НАБУ провели обшуки в центральному офісі компанії Smart Energy, що входить у "Смарт Холдинг" Новинського. Слідчі дії проводилися в рамках провадження щодо законності видачі у 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія". Компанію придбала Enwell Energy (колишній Regal Petroleum, входить у групу Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні 2020 року.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року. Підставами для початку розслідування стали заява народного депутата Віталія Купрія та журналістські розслідування програми "Схеми" ("Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка") і "Бігус.інфо" ("Литієва лихоманка: як депутатське оточення захоплює державні надра").