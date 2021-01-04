Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу Island вирушають для проведення подальшого навчання в м. Балтимор, штат Меріленд, США. Під керівництвом американських інструкторів вони продуть 10-тижневий курс навчання.

Про це повідомляє інформагентство "АрміяІнформ".

Українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва.

Цього року Сполучені Штати Америки у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту, зазначає видання. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. Очікується, що три "Айленди" надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

Фото: armyinform

Фото: armyinform

"Ці катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. До слова, після того, як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу «Айленд»", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що майбутні екіпажі катерів класу Island уже пройшли посилену підготовку в Україні. Передусім курс з поглибленого вивчення англійської мови, зокрема з опанування специфіки військової термінології. Крім вивчення іноземної мови, особовий склад пройшов професійну підготовку на базі Навчального центру ВМС ЗС України.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України ввійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" і "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.