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Порошенко: після виборів 2021 року в Росії можуть початися процеси, подібні до білоруських

"Дуже важливо, щоб Україна зустріла вересень об’єднаною, сильною, із сильними Збройними Силами".

Порошенко: після виборів 2021 року в Росії можуть початися процеси, подібні до білоруських
Фото: eurosolidarity.org

Вибори до Держдуми Російської Федерації, які призначені на вересень 2021 року, можуть спричинити суспільні процеси, подібні до білоруських. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Про це в інтерв’ю на «5 каналі» заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«У вересні будуть проходити вибори у Державну Думу Російської Федерації. Я не кажу, що Путін і його «Єдина Росія» програють ці вибори. Я думаю, що він набере 50+. Але результат цей буде такий самий, як результат виборів Лукашенка в Білорусі», – прогнозує Порошенко. 

«Що в Росії відбудеться після вересня, я не берусь сьогодні сказати, особливо після цих жахливих розслідувань Навального, який на весь світ оприлюднив доказову причетність до вбивства вищого керівництва ФСБ Росії і, можливо, вищого керівництва держави. Я не виключаю, що у вересні в Росії почнуться після виборів певні процеси», – наголошує Порошенко. 

«Дуже важливо, щоб Україна зустріла вересень об’єднаною, сильною, із сильними Збройними Силами. Щоб у нас була абсолютно чітка стратегія, що нам робити на Донбасі. Я впевнений, що питання миротворців дасть нам можливість повернути Донбас 2021-го року. Дуже важливо, щоб ми ефективно діяли по Криму – це наш шанс», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

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