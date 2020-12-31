Порошенко: після виборів 2021 року в Росії можуть початися процеси, подібні до білоруських

Вибори до Держдуми Російської Федерації, які призначені на вересень 2021 року, можуть спричинити суспільні процеси, подібні до білоруських. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Про це в інтерв’ю на «5 каналі» заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«У вересні будуть проходити вибори у Державну Думу Російської Федерації. Я не кажу, що Путін і його «Єдина Росія» програють ці вибори. Я думаю, що він набере 50+. Але результат цей буде такий самий, як результат виборів Лукашенка в Білорусі», – прогнозує Порошенко.

«Що в Росії відбудеться після вересня, я не берусь сьогодні сказати, особливо після цих жахливих розслідувань Навального, який на весь світ оприлюднив доказову причетність до вбивства вищого керівництва ФСБ Росії і, можливо, вищого керівництва держави. Я не виключаю, що у вересні в Росії почнуться після виборів певні процеси», – наголошує Порошенко.

«Дуже важливо, щоб Україна зустріла вересень об’єднаною, сильною, із сильними Збройними Силами. Щоб у нас була абсолютно чітка стратегія, що нам робити на Донбасі. Я впевнений, що питання миротворців дасть нам можливість повернути Донбас 2021-го року. Дуже важливо, щоб ми ефективно діяли по Криму – це наш шанс», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».