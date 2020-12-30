Пристайко став постпредом України при ІМО

Посол України у Великій Британії обійматиме цю посаду за сумісництвом.

Колишній міністр закордонних справ України, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко призначений постійним представником України у при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Указ №611/2020 президент Володимир Зеленський підписав 30 грудня.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом", - сказано в документі.

Нагадаємо, Пристайко був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року по березень 2020 року. В уряді Дениса Шмигаля він перейшов на посаду віцепрем'єра.

Пристайко обіймав цю посаду до 4 червня 2020 року, після чого був призначений на посаду посла України у Великій Британії.