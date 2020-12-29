У Повітряних силах ЗСУ з’явився полк імені В’ячеслава Чорновола

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил Збройних сил України присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.

Відповідний указ №592/2020 президент Володимир Зеленський підписав 28 грудня.

Крім того, глава держави указом №593/2020 присвоїв ім’я отамана Кирила Бондарука 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ.

36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування "Конотопський", а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту - найменування "Дніпровська".

Нагадаємо, з нагоди Дня ЗСУ президент присвоїв почесні звання військовим частинам. В українській армії з'явилися бригади імені отамана Петра Калнишевського і гетьмана Данила Апостола