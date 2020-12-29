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Мінсоцполітики обіцяє збільшення субсидій при підвищенні тарифів на комуналку

Оформити субсидію можна дистанційно.

Мінсоцполітики обіцяє збільшення субсидій при підвищенні тарифів на комуналку
Фото: Вести

У Міністерстві соціальної політики заявили, що отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а ті, кому буде складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися для їх оформлення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"За чинної системи надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - запевняють у міністерстві.

Домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат не можуть оплачувати ЖКП, можуть звернутися за її оформленням, зокрема дистанційно через вебсайт або заповнити заяву і декларацію та відправити її поштою до органу соціального захисту населення.

"Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, вчора Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня. 3 1 квітня 2021 року запроваджується новий розподіл тарифів залежно від обсягу споживання. Так, при споживанні електроенергії до 300 кВт/год на місяць вартість 1 кВт/год електроенергії складатиме 1,68 грн, понад 300 кВт/год - 3,48 грн/кВт.

Кабмін також встановив 2- та 3-зонні тарифи, диференційовані за періодами часу.

Як повідомляли, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні.

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