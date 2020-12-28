У Криму затримали і судитимуть за «організацію масового заходу» громадянського журналіста

Співробітники російської поліції в окупованому Криму затримали громадянського журналіста Вілена Темерьянова.

Про це повідомила "Кримська солідарність".

Журналіст живе в селищі Вольне Джанкойського району. Дружина затриманого повідомила, що співробітники правоохоронного органу не представилися.

"Не завелася машина. Поки він намагався зрозуміти причину неполадки, під’їхали троє співробітників. Вони стали казати: "Що ви нас обманюєте? Ні в який Красноперекопськ ви не їдете!". Вочевидь, раніше вони чоловіку продзвонили. Я в машині сиділа з сином. Чоловік перший почав вимагати їхні документи, але вони наче не чули його. Потім я почала питати їхні документи. Але вони не показували жодних документів. Говорили, що "все в суді розкажуть", у Сімферополі. Вони заблокували його з двох боків, створили йому глухий кут", - розповідла дружина Темерьянова.

За даними активістів, громадянського журналіста повезли до відділку поліції на вулиці Футболістів, 20 у Сімферополі.

Згодом адвокат Еміль Курбедінов повідомив у Facebook, що Темерьянова привезли до підконтрольного Росії Центральний районний суд Сімферополя.

"Адмінматеріал – нібито за організацію масового заходу", – написав адвокат.

Нагадаємо, 25 вересня в окупованому Росією Криму затримали 22-річного жителя Одеської області. Прокуратура АР Крим відкрила справу через незаконне затримання громадянина України.