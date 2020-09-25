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В окупованому Росією Криму затримали 22-річного жителя Одеської області

Прокуратура АР Крим відкрила справу через незаконне затримання громадянина України.

В окупованому Росією Криму затримали 22-річного жителя Одеської області
Фото: Прокуратура АР Крым и г. Севастополя

Управління Нацполіції в Криму та Севастополі відкрило кримінальну справу через незаконне затримання на окупованому Росією півострові 22-річного жителя Одеської області.

Справу порушили за статтею про незаконне позбавлення волі, повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, і 22 вересня хлопця затримали окупанти в м. Євпаторія за нібито публічні заклики до вчинення екстремістської діяльності на півострові", - йдеться у повідомленні.

Затриманого доправили до Сімферополя, де незаконно створений "Київський районний суд м. Сімферополя" обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кваліфікація справи, відкритої Нацполіцією, передбачає до 10 років ув’язнення в разі визнання винним.

Раніше Крим.Реалії повідомляв, що українець, затриманий 19 вересня в Криму російськими силовиками, - 22-річний житель Одеси Олександр Долженков. Наразі офіційного підтвердження його особи немає.

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