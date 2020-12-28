Топ-10. Найпопулярніші тексти 2020 року

1. Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії.
Березень, початок пандемії, карантин, страх, самотність. Репортаж Ольги Пригорової, журналістки з Ломбардії, став найпопулярнішим матеріалом року.
"Війна буквально вибухнула, і бої йдуть безперервно день і ніч. Один за одним нещасні хворі поступають до відділення швидкої допомоги. Спочатку люди 7-10 днів перебувають вдома з лихоманкою - поки симптоми не погіршуються, прогноз захворювання незмінний. Але потім вони починають задихатися, їм потрібен кисень".
Цей текст - попередження про те, що чекало на Україну (і що таки сталося восени).
2. Ілон Маск підкорив космос. Запуск приватної ракети, який змінить світ.
Чи збудуться мрії про космічний туризм і коли вже нарешті ми полетимо робити селфі на Марсі? Про все це - в тексті Олександра Демченка.
3. Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Інтерв'ю Вікторії Герасимчук з лікарем Русланом Буяновським. Все найважливіше: як лікуватися, як не лікуватися, коли викликати швидку.
4. Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Ще одне цікаве інтерв'ю про коронавірус. Авторка - також Вікторія Герасимчук. Тут є відповідь на одне з найважливіших питань: чи в усіх, хто перехворів на ковід, формується імунітет, і до чого тут антитіла.
5. Ігор Уманський: «Від «скруток» із ПДВ бюджет недоотримує в середньому 5 мільярдів на місяць»
Інтерв'ю Соні Кошкіної та Олега Базара з Ігорем Уманським, записане одразу після його звільнення з поста міністра фінансів. Ця розмова - суцільний інсайд про роботу нашого уряду.
6. Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Сенсанційне інтерв'ю з головним санітарним лікарем, в якому він розповідає, що частина карантинних заходів не має епідеміологічного значення, а потрібна для психологічного впливу на населення. Авторка - Вікторія Герасимчук.
7. «Я би не розслаблялася»: інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Ще одне інтерв'ю Вікторії Герасимчук. Головна лікарка Олександрівської лікарні, що першою у Києві почала приймати ковідних хворих, розповідає про життя лікарні в умовах коронавірусу.
8. Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи у аптеку?»
Інтерв'ю Соні Кошкіної та Олега Базара, в якому вони детально розібрали ситуацію із рейсом«Мрії»: чому вантаж комерційної компанії зустрічав особисто Президент, поточні стосунки великого бізнесу та влади. Також поговорили про земельну реформу й "аграрку" (компанія активно розвиває відповідний напрямок). І навіть трохи про футбол.
9. Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Травень 2020. Проти колишнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки САП порушила карну справу. Він перебуває у Стразбурзі, де постійно проживає його родина і де він «застряг» на карантині. І дає інтерв'ю Соні Кошкиній. Це інтерв’ю варто прочитати, аби зрозуміти, що насправді відбувається всередині Зе-команди.
10. Нова стаття Путіна. Росія починає глобальну війну
Поки весь світ прагне забути другу світову війну, Путін хоче її пам'ятати. Дуже цікава стаття Олександра Демченка.
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