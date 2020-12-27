Окрім того, прикордонники виявили у росіянина дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.

Росіянин та українець везли з Росії шаблі, кинджал та ножі, на одному з яких було гравіювання “ФСБ РФ”.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Прикордонники Чернігівського загону під час огляду автомобіля “SsangYong” російської реєстрації, яким з РФ в Україну прямував 55-річний росіянин, виявили у багажному відділенні дві шаблі та кинджал, ймовірно, східного походження.

47-річний українець, повертаючись з РФ додому на автомобілі “Мерседес” російської реєстрації, теж прихопив з собою заборонені речі. В його автівці спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла два ножі з довжиною леза 15 см та 17 см.

На одному з них було гравіювання із зображенням символіки ФСБ РФ.

До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Виявлені ножі, кинджал та шаблі передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи.

Нагадаємо, болгарин намагався вивезти з України скрипку Stradivarius, якій 333 роки. Старовинний інструмент прикордонники виявили упункті пропуску на кордоні з Румунією.