На Полтавщині під час пожежі у залізничному вагоні загинуло двоє людей

У Полтавській області під час пожежі у залізничному вагоні загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Полтавській області.

"25 грудня о 20:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в вагоні по вул. Горького с. Копили Полтавського району, на території виробничого структурного підрозділу "Центру механізації колійних робіт" філії "Центру з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця". Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 22:58, а о 00:27 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох людей без ознак життя.

Фото: ДСНС України в Полтавській області

Зараз встановлюють причину займання.

До гасіння залучалося 8 вогнеборців та з одиниці техніки.

Нагадаємо, у жовтні на фабриці під Одесою сталася масштабна пожежа. Рятувальники боролися з вогнем упродовж семи годин.