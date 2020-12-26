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На Львівщині згоріла дерев’яна церква

У пожежі постраждав 17-річний хлопець.

Фото: пресслужба ДСНС

У селі Грицеволя на Львівщині сталася пожежа в дерев'яній церкві критій бляхою.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

“25 грудня о 21:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Грицеволя на вул. Шевченка, 22 Радехівського району в дерев'яній церкві критій бляхою, розміром 14×10 м, висотою 15 м”, – йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено дерев'яну будівлю, вогнеборцям вдалося врятувати дзвіницю.

Внаслідок пожежі отримав опіки шиї, обличчя та рук хлопець, 2003 року народження, який від госпіталізації відмовився.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

До ліквідації займання залучили 34 рятувальників.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року в Івано-Франківській області горіла дерев'яна церква XIX століття.

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