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У Миколаєві невідомі захопили приватне підприємство на території нафтобази

Група чоловіків увірвалася на територію нафтобази близько 9 ранку. 

Фото: Поліція Миколаївської області
У Миколаєві група невідомих чоловіків захопила приватне підприємство на території нафтобази.

Група осіб проникла на територію нафтобази близько 9 ранку 25 грудня, повідомили на сторінці поліції Миколаївської області у Facebook

"Попередньо встановлено, що вимоги сторін носять цивільно-правовий характер, проте поліція з’ясовує всі обставини", - зазначили правоохоронці. 

На місці події працюють слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції та Управління поліції охорони.

Поліція перевіряє законність наданих сторонами документів.

Нагадаємо, що 22 грудня у Києві на вул. Пушкінській група людей намагалася незаконно увірватися в одну з будівель. Вони намагалися зайти та захопити приміщення із застосуванням фізичної сили та піротехнічних засобів. 

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