В Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков

Фото: facebook.com/denisovaombudsman Олександр Шумков

Український політв'язень та військовослужбовець Збройних сил Олександр Шумков, якого 3 роки незаконно утримували в російській колонії, повернувся в Україну.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, майже весь термін ув’язнення у виправній колонії в місті Торжок Тверської області Шумкова утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання.

"З колонії його було звільнено ще 23 грудня та переміщено до “центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области”. Наразі він перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що сьогодні ж Шумков вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу.

Нагадаємо, Шумкова викрали в Україні й затримали в Росії 6 вересня 2017 року. У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив його до чотирьох років загального режиму за членство в "Правому секторі".

Він був охоронцем Дмитра Яроша з листопада 2013 по листопад 2014 року.

Після відходу з "Правого сектору" Шумков вступив за контрактом в 11 бригаду армійської авіації сухопутних військ, де почав служити в Херсонській області.

17 серпня 2017 року він не повернувся з військової служби додому.