Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков

Колишній охоронець екскерівника "Правого сектору" Дмитра Яроша та військовослужбовець Збройних сил України провів у російській колонії 3 роки.

Олександр Шумков
Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Олександр Шумков

Український політв'язень та військовослужбовець Збройних сил Олександр Шумков, якого 3 роки незаконно утримували в російській колонії, повернувся в Україну.

Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, майже весь термін ув’язнення у виправній колонії в місті Торжок Тверської області Шумкова утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання.

"З колонії його було звільнено ще 23 грудня та переміщено до “центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области”. Наразі він перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що сьогодні ж Шумков вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу.

Нагадаємо, Шумкова викрали в Україні й затримали в Росії 6 вересня 2017 року. У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив його до чотирьох років загального режиму за членство в "Правому секторі". 

Він був охоронцем Дмитра Яроша з листопада 2013 по листопад 2014 року.

Після відходу з "Правого сектору" Шумков вступив за контрактом в 11 бригаду армійської авіації сухопутних військ, де почав служити в Херсонській області. 

17 серпня 2017 року він не повернувся з військової служби додому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також