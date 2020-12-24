Президент ОКР повідомив, що може замінити гімн Росії на Олімпіаді

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив, що гімн Росії на Олімпійських іграх може замінити мелодія, яка асоціюється з країною.

"Найболючіша частина цих санкцій - відсутність прапора і гімну. Безумовно, це надасть негативну роль, тому що наші спортсмени патріотично налаштовані, - цитує "Спорт-Експрес" Позднякова. - Для нас пріоритетним є використовувати той прапор ОКР, який ми використовуємо на всіх протокольних заходах. На ньому є елементи національного прапора".

У питанні використання національного гімну Поздняков зазначив, що обмеження поширюються тільки на нинішній гімн і гімни минулих років.

"Ми можемо використовувати будь-яку мелодію, прямо або побічно пов'язану з Росією, - додав глава ОКР. - Думаю, ми зможемо створити якусь художню раду, оголосити конкурс на кращу мелодію", - зазначив функціонер.

Раніше Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) прийняв рішення про дворічну заборону російським спортсменам виступати під своїм прапором і гімном на великих турнірах, включаючи Олімпіади, Паралімпіади і чемпіонати світу.