Фото: EPA/UPG "Інтер"

Обігравши в 14-му турі на виїзді "Верону" (2:1), "Інтер" тимчасово (до божевільного матчу "Мілан" - "Лаціо" - 3:2) очолив турнірну таблицю Серії А.

Крім того, забивши два голи в місті Ромео і Джульєтти підопічні Антоніо Конте повторили клубний рекорд забитих голів за календарний рік - 108.

108 - L'Inter ha eguagliato il suo record di gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 108, stabilito in precedenza nel 1961 e nel 2007. Abbondanza.#VeronaInter pic.twitter.com/n2SLAayD0U — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 23, 2020

Зазначимо, що до цього року "Інтеру" двічі вдавалося забити аналогічну кількість голів. Рекорд результативності встановили 1961 року, а повторили досягнення 2007 року.