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"Інтер" забив тризначну кількість голів за календарний рік, повторивши клубний рекорд

108 голів Nerazzurri.

&quot;Інтер&quot;
Фото: EPA/UPG
"Інтер"

Обігравши в 14-му турі на виїзді "Верону" (2:1), "Інтер" тимчасово (до божевільного матчу "Мілан" - "Лаціо" - 3:2) очолив турнірну таблицю Серії А.

Крім того, забивши два голи в місті Ромео і Джульєтти підопічні Антоніо Конте повторили клубний рекорд забитих голів за календарний рік - 108.

Зазначимо, що до цього року "Інтеру" двічі вдавалося забити аналогічну кількість голів. Рекорд результативності встановили 1961 року, а повторили досягнення 2007 року.

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