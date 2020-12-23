Футболіст збірної Англії дискваліфікований до березня через ставки на спорт

Фланговий захисник мадридського "Атлетіко" і збірної Англії Кіран Тріпп'єр дискваліфікований Футбольною асоціацією Англії (FA) на 10 тижнів і оштрафований на 70 тисяч фунтів, повідомляє BBC.

Таке рішення функціонери взяли на підставі розглядів, в ході яких 30-річний гравець був визнаний винним в порушенні правил про ставки.

У травні 30-річному вихованцеві академії "Манчестера Сіті" були висунуті звинувачення за 7-а епізодами. Тріпп'єр не визнавав провину по жодному з них. Однак в ході розгляду він був визнаний винним в чотирьох з цих випадків.

Таким чином, Кіран повинен повернутися на поле на початку березня. "Матрацники" не зможуть розраховувати на нього в 12 матчах, серед яких ігри проти "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і матч 26-го туру Ла Ліги проти "Реала".