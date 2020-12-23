В рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді здобула велику перемогу над одним з аутсайдерів "Вальядолідом" - 3:0.
Встановив остаточний рахунок в матчі капітан "боаугранас" Ліонель Мессі.
Таким чином, аргентинець побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів за один клуб.
Lionel Messi has become the first ever player to score 644 competitive goals for a single club, surpassing Pele's 643 goals for Santos.— Squawka Football (@Squawka) December 22, 2020
A record that will last generations. 👏 pic.twitter.com/MhjwATi0y3
Лео прокоментував свій рекорд за кількістю голів за один клуб.
"Коли я тільки ставав футболістом, навіть не думав, що зможу перевершити це досягнення.
Хочу подякувати всім, хто допоміг мені в цьому. Велике спасибі моїм одноклубникам, рідним, друзям, а також всім, хто підтримує мене кожен день", - написав форвард в Instagram.