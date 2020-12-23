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Мессі перевершив рекорд Пеле за забитими м'ячами

Лео напевно запам'ятає виїзд у Вальядолід.

&quot;Барселона&quot; святкує історичний гол Мессі.
Фото: EPA/UPG
"Барселона" святкує історичний гол Мессі.

В рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді здобула велику перемогу над одним з аутсайдерів "Вальядолідом" - 3:0.

Встановив остаточний рахунок в матчі капітан "боаугранас" Ліонель Мессі.

Таким чином, аргентинець побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів за один клуб.

Бразилець забив 643 м'ячі в складі бразильського "Сантоса".

Лео прокоментував свій рекорд за кількістю голів за один клуб.

"Коли я тільки ставав футболістом, навіть не думав, що зможу перевершити це досягнення.

Хочу подякувати всім, хто допоміг мені в цьому. Велике спасибі моїм одноклубникам, рідним, друзям, а також всім, хто підтримує мене кожен день", - написав форвард в Instagram.

Highlights матчу "Вальядолід" - "Барселона".

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