Фото: EPA/UPG "Барселона" святкує історичний гол Мессі.

В рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" на виїзді здобула велику перемогу над одним з аутсайдерів "Вальядолідом" - 3:0.

Встановив остаточний рахунок в матчі капітан "боаугранас" Ліонель Мессі.

Таким чином, аргентинець побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів за один клуб.

Lionel Messi has become the first ever player to score 644 competitive goals for a single club, surpassing Pele's 643 goals for Santos.



A record that will last generations. 👏 pic.twitter.com/MhjwATi0y3 — Squawka Football (@Squawka) December 22, 2020

Бразилець забив 643 м'ячі в складі бразильського "Сантоса".

Лео прокоментував свій рекорд за кількістю голів за один клуб.

"Коли я тільки ставав футболістом, навіть не думав, що зможу перевершити це досягнення.

Хочу подякувати всім, хто допоміг мені в цьому. Велике спасибі моїм одноклубникам, рідним, друзям, а також всім, хто підтримує мене кожен день", - написав форвард в Instagram.

Highlights матчу "Вальядолід" - "Барселона".