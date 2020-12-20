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Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)

Лео забив 643 м'ячі за "Барсу".

Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Історичний момент
Фото: EPA/UPG

В рамках 14-го туру Ла Ліги в матчі "Барселони" і "Валенсії" відбулася історична подія, автором якого став капітан "блаугранас" Ліонель Мессі.

На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.

До "точки" підійшов Мессі, і не забив - голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.

Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці "Барселони" в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд Пеле, який стільки ж м'ячів забив за "Сантос". Легендарний гравець виступав за бразильський клуб з 1956 по 1974 рік.

Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.

А матч на "Ноу Камп" завершився внічию - 2:2. "Барса" ніяк не може наблизитися до групи лідерів, залишаючись на 5-му місці в турнірній таблиці.

Оновлення. 

Пеле привітав Мессі з повторенням його рекорду. Бразилець відправив теплі слова на адресу капітана "Барселони".

"Коли твоє серце сповнене любов'ю, важко змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, що означає любити і носити кожен день одну і ту ж футболку. Як і ти, я знаю, що немає нічого кращого, ніж місце, в якому ми відчуваємо себе як вдома.

Вітаю тебе з історичним рекордом, Ліонель. Але перш за все, вітаю тебе з вражаючою кар'єрою в "Барселоні". Такі історії, як у нас, - коли ми віддані одному клубу так довго, - на жаль, будуть траплятися все рідше і рідше. Я захоплююся тобою, Ліонель", - написав Пеле на своїй сторінці в Instagram.

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