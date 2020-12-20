В рамках 14-го туру Ла Ліги в матчі "Барселони" і "Валенсії" відбулася історична подія, автором якого став капітан "блаугранас" Ліонель Мессі.
На 45+4 хвилині рефері Алехандро Ернандес при рахунку 0:1 призначив пенальті у ворота гостей.
До "точки" підійшов Мессі, і не забив - голкіпер Хауме Доменек в блискучому стрибку м'яч відбив, але другою хвилею господарі доставили м'яч на передову, де Лео головою буквально з метра все ж забив гол.
Цей гол Мессі став для нього 643 в футболці "Барселони" в усіх змаганнях, і аргентинець повторив рекорд Пеле, який стільки ж м'ячів забив за "Сантос". Легендарний гравець виступав за бразильський клуб з 1956 по 1974 рік.
Ніхто в світі за один клуб не забивав стільки голів.
👑 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🤴— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020
Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐
🎨: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7
А матч на "Ноу Камп" завершився внічию - 2:2. "Барса" ніяк не може наблизитися до групи лідерів, залишаючись на 5-му місці в турнірній таблиці.
Оновлення.
"Коли твоє серце сповнене любов'ю, важко змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, що означає любити і носити кожен день одну і ту ж футболку. Як і ти, я знаю, що немає нічого кращого, ніж місце, в якому ми відчуваємо себе як вдома.
Вітаю тебе з історичним рекордом, Ліонель. Але перш за все, вітаю тебе з вражаючою кар'єрою в "Барселоні". Такі історії, як у нас, - коли ми віддані одному клубу так довго, - на жаль, будуть траплятися все рідше і рідше. Я захоплююся тобою, Ліонель", - написав Пеле на своїй сторінці в Instagram.