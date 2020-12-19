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Гамільтон став людиною року за версією FIA

Льюїс в 7-й раз виграв чемпіонат Формули-1.

Гамільтон став людиною року за версією FIA
Льюїс Гамільтон
Фото: gq-magazine.co.uk

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) визнала Льюїса Гамільтона людиною 2020 року, повідомляється на офіційному сайті організації.

Також британець удостоївся Нагороди президента FIA поряд з Міхаелем Шумахером.

Пілот "Мерседеса" провів історичний сезон у Формулі 1, завоювавши 7-й титул чемпіона і зрівнявшись по цьому показнику з Шумахером.

Крім того, Льюїс допоміг своїй команді в 7-й раз поспіль виграти Кубок конструкторів, що також є рекордом серії.

При цьому Гамільтон вийшов в історії Формули-1 на перше місце за кількістю переможних гонок (95).

Відзначимо, що в Льюїса в кінці року закінчується контракт з "Мерседесом" і він до цих пір не пролонгував контракт зі своєю командою на наступний сезон.

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