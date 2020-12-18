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Нурмагомедов став спортивною зіркою року за версією BBC

Дагестанський боєць був відзначений престижною нагородою.

Нурмагомедов став спортивною зіркою року за версією BBC
Хабіб Нурмагомедов
Фото: UFC

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов завоював звання "Спортивній зірки року" за версією BBC.

У голосуванні росіянин обійшов шведського стрибуна з жердиною, рекордсмена світу Армана Дуплантіса, американського баскетболіста клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрона Джеймса, американського гольфіста Дастіна Джонсона, французьку футболістку Венді Ренар і ірландську жінку-боксера Кеті Тейлор.

"Ця нагорода багато значить для мене. Визнання - це і є одна з найбільших мотивацій як в житті, так і в спорті", - написав Нурмагомедов в своєму Instagram.

Нагадаємо, що в 2020 році, Нурмагомедов, який займає першу строчку офіційного рейтингу UFC серед кращих бійців незалежно від вагової категорії, захистив титул чемпіона в бою проти Джастіна Гетжі, після чого заявив про завершення кар'єри.

У його активі 29 перемог в 29 поєдинках в ММА, з них 13 - в UFC.

Відзначимо, що в минулому році в цій номінації переміг марафонець Еліуд Кіпчоґе.

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