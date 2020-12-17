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Норвезькі біатлоністи "знищили" своїх суперників в спринті на етапі Кубка світу

Перші чотири місця - за норвежцями.

Норвезькі біатлоністи "знищили" своїх суперників в спринті на етапі Кубка світу
Стурла Легрейд
Фото: Global Look Press

В рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону, який стартував в австрійському Хохфільцені, пройшла чоловіча спринтерська гонка.

Весь п'єдестал окупували норвежці.

При цьому другу перемогу в сезоні здобув Стурла Легрейд, який чисто відстрілявся на двох вогневих рубежах.

Йоханнес Дале і Йоханнес Бйо були на фініші другим і третім відповідно.

Додамо, що четвертим в протоколі значиться також норвезький біатлоніст Ветли Шостад Крістіансен.

Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко провели найкращу гонку в сезоні. Капітан збірної України увірвався в квіткову церемонію, посів 6-е місце, а Дудченко - 20-е.

Результати гонки:

  1. Стурла Легрейд (0+0) 23:04,9
  2. Йоханнес Дале (0+0) +7,9
  3. Йоханнес Бйо (2+0) +19,9

...

  • 6. Дмитро Підручний (0+0) +51,3
  • 20. Антон Дудченко (0+0) +1:27,4
  • 39. Артем Прима (1+1) +2:02,8
  • 75. Руслан Ткаленко (0+2) +3:02,3
  • 101. Богдан Цимбал (1+2) +4:24,9
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