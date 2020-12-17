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УАФ відкрила справу на футболістів через виступи за збірну "ДНР"

Футболістам загрожує тривала дискваліфікація.

УАФ відкрила справу на футболістів через виступи за збірну "ДНР"
УАФ
Фото: уаф

Українська асоціація футболу (УАФ) відкрила справу на дев'ятьох українських футболістів, які зіграли за збірну "ДНР", про це повідомляє офіційний сайт організації.

Комітет з етики та чесної гри отримав інформацію від Служби безпеки України про участь українських гравців у товариському матчі збірної т.зв. "ДНР" проти збірної Республіки Абхазія. Поєдинок відбувся 25 вересня в Сухумі.

УАФ вимагає від українців, які взяли участь у цьому поєдинку, письмових пояснень.

Наголошено, що в матчі зіграли Станіслав Гарненко, Євген Федотов, Артем Пархоменко, Євген Охмат, Савелій Томазов, Ярослав Махно, Андрій Лагода, Артем Бессалов і Владислав Фролов.

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