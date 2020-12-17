УАФ відкрила справу на футболістів через виступи за збірну "ДНР"

Українська асоціація футболу (УАФ) відкрила справу на дев'ятьох українських футболістів, які зіграли за збірну "ДНР", про це повідомляє офіційний сайт організації.

Комітет з етики та чесної гри отримав інформацію від Служби безпеки України про участь українських гравців у товариському матчі збірної т.зв. "ДНР" проти збірної Республіки Абхазія. Поєдинок відбувся 25 вересня в Сухумі.

УАФ вимагає від українців, які взяли участь у цьому поєдинку, письмових пояснень.

Наголошено, що в матчі зіграли Станіслав Гарненко, Євген Федотов, Артем Пархоменко, Євген Охмат, Савелій Томазов, Ярослав Махно, Андрій Лагода, Артем Бессалов і Владислав Фролов.