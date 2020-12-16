Ультрас "Динамо" заявили, що клуб зараз приносить більше ганьби, ніж позитивних емоцій

Незважаючи на досить успішне завершення "Динамо" євросезону-2020, ультрас команди знову висловили жорстку думку про те, що відбувається в таборі "біло-синіх".

"Рік тому на виїзді в Чернігові відбулася важлива подія для нашого руху.

Тоді ми були стурбовані рівнем гри клубу і особливо рівнем організації управлінських процесів і проявами колабораціонізму, пов'язаними з "Динамо", - написали ультрас "Динамо" WBC на своїй сторінці у Facebook.

"У нас було коротке, але цілком зрозуміле послання братам Суркісам. Але адресати, на жаль, послання не зрозуміли, зате зібрали так званих уболівальників "Динамо" на проплачений мітинг під НБУ з метою повернення так званих вкладів братів Суркісів у ПриватБанку.

І в черговий раз усі побачили, як використовується славне ім'я "Динамо" в особистих інтересах", - зазначили в фанрусі.

"Потім були півроку вже звичних провальних результатів, сумнівних трансферів, соромно: -23 бали від першого місця.

Вершиною ж стало призначення споконвічного суперника Луческу для якого Україна і Росія - це одна країна і Лобановський не пристойний тренер. А пізніше регулярне відвідування стадіону під час пандемії представниками прокремлівських партій і заяви про замовні акції від ультрас.

Як би це не було сумно визнавати, але клуб "Динамо" зараз приносить більше ганьби, ніж позитивних емоцій.

Наше послання річної давності досі залишається актуальним", - підсумували фани.