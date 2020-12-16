Гравець "Боруссії" встановив новий рекорд Бундесліги

У рамках 12-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" нарешті перервала свою триматчеву серію без перемог.

Для цього керівництву клубу довелося звільнити головного тренера Люсьєна Фавра і призначити в.о. Едіна Терзича.

І в першому ж матчі під керівництвом німецького фахівця "джмелі" здобули виїзну перемогу над "Вердером" - 2:1.

У матчі у Бремені встановлено новий рекорд Бундесліги.

Форвард "Боруссії" Юссуфа Мукоко вийшов у стартовому складі і став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату Німеччини, який коли-небудь грав від початку матчу. Він зробив це у віці 16 років і 25 днів.

Youssoufa Moukoko makes his first start for Borussia Dortmund in the Bundesliga against Werder Bremen.



16 years and 25 days old. ✨ pic.twitter.com/MGM1KAtJkT — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2020

Попереднім володарем цього рекорду був одноклубник Юссуфи Нурі Шахін, який у сезоні-2005/06 вийшов проти "Вольфсбурга" (2:2) у віці 16 років і 335 днів.

Додамо, що Терзич на матч проти "Вердера" випустив тинейджерський склад - вік одразу 5 гравців не перевищував 20 років.

🇩🇪 Youssoufa Moukoko (16)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham (17)

🇺🇸 Giovanni Reyna (18)

🇪🇸 Mateu Morey (20)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho (20)



Borussia Dortmund with five players aged 20 or younger starting in Edin Terzić's first game as interim manager. https://t.co/FMEHAFHJr9 — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2020

Раніше Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.