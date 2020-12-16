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Гравець "Боруссії" встановив новий рекорд Бундесліги

Юссуфа Мукоко переписує рекорди.

Гравець "Боруссії" встановив новий рекорд Бундесліги
Юссуфа Мукоко
Фото: EPA/UPG

У рамках 12-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" нарешті перервала свою триматчеву серію без перемог.

Для цього керівництву клубу довелося звільнити головного тренера Люсьєна Фавра і призначити в.о. Едіна Терзича.

І в першому ж матчі під керівництвом німецького фахівця "джмелі" здобули виїзну перемогу над "Вердером" - 2:1.

У матчі у Бремені встановлено новий рекорд Бундесліги.

Форвард "Боруссії" Юссуфа Мукоко вийшов у стартовому складі і став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату Німеччини, який коли-небудь грав від початку матчу. Він зробив це у віці 16 років і 25 днів.

Попереднім володарем цього рекорду був одноклубник Юссуфи Нурі Шахін, який у сезоні-2005/06 вийшов проти "Вольфсбурга" (2:2) у віці 16 років і 335 днів.

Додамо, що Терзич на матч проти "Вердера" випустив тинейджерський склад - вік одразу 5 гравців не перевищував 20 років.

Раніше Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.

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