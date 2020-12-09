Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів

У матчі підсумкового туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Зенітом" і "Боруссією", який пройшов у Санкт-Петербурзі і завершився перемогою дортмундців (2:1), встановлено рекорд турніру.
Форвард гостей Юссуфа Мукоко вийшов на заміну на 58-й хвилині і став наймолодшим футболістом в історії ЛЧ.
Мукоко, який має подвійне громадянство - Німеччини і Камеруну, в день матчу виповнилося 16 років і 18 днів. Він на 68 днів перевершив рекорд Селестина Бабаярро: нігерійський захисник дебютував у ЛЧ восени 1994 року у віці 16 років 86 днів у складі "Андерлехта".
👶🏿 - @BVB's Youssoufa Moukoko breaks the record of youngest player in the Champions League— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 8, 2020
16y-018d - Youssoufa Moukoko
16y-086d - Célestine Babayaro
16y-102d - Rayan Cherki
16y-128d - Alen Halilovic
16y-148d - Youri Tielemans#ZenitBVB #UCL