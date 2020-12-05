Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"

Колишній головний тренер "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем".

"У минулому турі Ліги чемпіонів я розривався між двома трансляціями, але в підсумку віддав перевагу перегляду матчу команди Сергія Реброва. Шкода, що "Ференцварош" пропустив м'яч від "Ювентуса", адже тоді в Києві йому було б достатньо будь-якої нічиєї", - заявив в інтерв'ю угорському виданню nemzetisport.hu Сабо.

"На даний момент "Динамо" фізично, технічно і тактично сильніше "Ференцвароша". У київської команди є хороші шанси зайняти третє місце в групі, але "Ференцварош" також може піднести сюрприз. У будь-якому випадку, я буду підтримувати команду Реброва", - відверто зізнався український фахівець.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" відбудеться у вівторок, 8 грудня. Початок о 22:00 за Києвом. Після п'яти турів команди мають в активі по одному очку. Їм належить з'ясувати, хто потрапить в Лігу Європи.

"Динамо" влаштує нульова нічия або 1:1.