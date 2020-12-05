Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)
Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)
Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
ГоловнаСпорт

Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"

Йожеф Сабо дав відверте інтерв'ю.

Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
Йожеф Сабо
Фото: www.goodvin.info

Колишній головний тренер "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Ференцварошем".

"У минулому турі Ліги чемпіонів я розривався між двома трансляціями, але в підсумку віддав перевагу перегляду матчу команди Сергія Реброва. Шкода, що "Ференцварош" пропустив м'яч від "Ювентуса", адже тоді в Києві йому було б достатньо будь-якої нічиєї", - заявив в інтерв'ю угорському виданню nemzetisport.hu Сабо.

"На даний момент "Динамо" фізично, технічно і тактично сильніше "Ференцвароша". У київської команди є хороші шанси зайняти третє місце в групі, але "Ференцварош" також може піднести сюрприз. У будь-якому випадку, я буду підтримувати команду Реброва", - відверто зізнався український фахівець.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" відбудеться у вівторок, 8 грудня. Початок о 22:00 за Києвом. Після п'яти турів команди мають в активі по одному очку. Їм належить з'ясувати, хто потрапить в Лігу Європи.

"Динамо" влаштує нульова нічия або 1:1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також