Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"

Група католицьких священиків латинського обряду написала лист архієпископу Неаполя Крещенцо Сепі з проханням опротестувати рішення міської влади перейменувати стадіон "Сан-Паоло" в "Дієго Армандо Марадону", повідомляє Football Italia.

"Стадіон "Сан-Паоло" повинен бути названий на честь святого, який приніс нам віру в Ісуса. Було б непогано назвати стадіон "Сан-Паоло - Марадона", як в Мілані, де є "Сан-Сіро - Джузеппе Меацца". Це могло б бути правильним компромісом між вірою і повагою до пам'яті чемпіона", - йдеться в листі

Нагадаємо, вчора домашній стадіон "Наполі" був перейменований міським муніципалітетом в честь легенди клубу аргентинця Дієго Марадони.

Стадіон "Сан-Паоло" був побудований в 1959 році. Арену назвали на честь святого апостола Павла.