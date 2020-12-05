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Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"

Зрозуміти священнослужителів можна.

Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"

Група католицьких священиків латинського обряду написала лист архієпископу Неаполя Крещенцо Сепі з проханням опротестувати рішення міської влади перейменувати стадіон "Сан-Паоло" в "Дієго Армандо Марадону", повідомляє Football Italia.

"Стадіон "Сан-Паоло" повинен бути названий на честь святого, який приніс нам віру в Ісуса. Було б непогано назвати стадіон "Сан-Паоло - Марадона", як в Мілані, де є "Сан-Сіро - Джузеппе Меацца". Це могло б бути правильним компромісом між вірою і повагою до пам'яті чемпіона", - йдеться в листі

Нагадаємо, вчора домашній стадіон "Наполі" був перейменований міським муніципалітетом в честь легенди клубу аргентинця Дієго Марадони.

Стадіон "Сан-Паоло" був побудований в 1959 році. Арену назвали на честь святого апостола Павла.

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