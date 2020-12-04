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У матчі проти лондонського "Арсеналу" "Рапід" установив антирекорд Ліги Європи

Віденський клуб поступився - 1:4.

У матчі проти лондонського "Арсеналу" "Рапід" установив антирекорд Ліги Європи
Фото: EPA/UPG

У рамках 5-го туру Ліги Європи "Арсенал" на "Емірейтс" приймав віденський "Рапід".

Відзначимо, на грі були вболівальники лондонців. Це був перший за дев'ять місяців матч на англійському стадіоні з глядачами. І "каноніри" вирішили порадувати фанів і якісним футболом, і гідним результатом, здобувши перемогу - 4:1.

Для "Рапіда" ця поразка стала 27-ю за весь час виступів у турнірі. Команда встановила рекорд за цим показником, обійшовши на одну поразку "Русенборг", "Копенгаген"і лісабонський "Спортинг".

При цьому "Рапід" ще зберіг шанси на вихід у плей-оф. Для цього підопічним Дітмара Кюбавера необхідно обіграти в останньому турі у домашніх стінах "Мольде" з перевагою у два і більше м'ячів.

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