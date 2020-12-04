У рамках 5-го туру Ліги Європи "Арсенал" на "Емірейтс" приймав віденський "Рапід".

Відзначимо, на грі були вболівальники лондонців. Це був перший за дев'ять місяців матч на англійському стадіоні з глядачами. І "каноніри" вирішили порадувати фанів і якісним футболом, і гідним результатом, здобувши перемогу - 4:1.

Для "Рапіда" ця поразка стала 27-ю за весь час виступів у турнірі. Команда встановила рекорд за цим показником, обійшовши на одну поразку "Русенборг", "Копенгаген"і лісабонський "Спортинг".

👎 - Most Europa League main tournament defeats



2️⃣7️⃣ 🇦🇹 Rapid Wien (+1)

2️⃣6️⃣ 🇳🇴 Rosenborg BK

2️⃣3️⃣ 🇵🇹 Sporting CP

2️⃣3️⃣ 🇩🇰 FC København#UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 3, 2020

При цьому "Рапід" ще зберіг шанси на вихід у плей-оф. Для цього підопічним Дітмара Кюбавера необхідно обіграти в останньому турі у домашніх стінах "Мольде" з перевагою у два і більше м'ячів.